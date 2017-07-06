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На столичных рынках теперь будут торговать по-новому: Киевсовет утвердил новые правила
Фото: WordPress.com

На столичных рынках теперь будут торговать по-новому: Киевсовет утвердил новые правила

Запрещено продавать товары военного предназначения, пиротехнику и топливо

06.07.17 43
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Киевский городской совет утвердил новые правила торговли на столичных рынках. За принятие соответствующего проекта решения проголосовали 68 депутатов при минимально необходимом 61, передает пресс-служба горсовета.

Согласно решению, территория рынка должна иметь обособленный и отгороженный от проезжей части, жилищного и коммунального секторов земельный участок.

Также обязательными условиями являются безопасные входы и выходы, искусственное освещение территории рынка, телефонная связь, электро-, водоснабжение и водоотведение, туалет, обустроенные места для мусора.

На территории рынка, где реализуется продукция растительного и животного происхождения, должны быть оборудованы специализированные зоны по продаже отдельных видов продукции.

Расположение торговых мест на рынке должно быть удобным для осуществления торговли, отвечать требованиям санитарных, противопожарных правил и безопасных условий труда, обеспечивать свободный проход потребителей и надлежащую культуру обслуживания. Продавцам запрещается использовать торговые места не по назначению.

"По требованию потребителя продавец обязан предъявить заключение государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы о соответствии продукции растительного и животного происхождения ветеринарно-санитарным нормам. Также по требованию покупателя продавец должен выдать расчетный документ установленной формы, удостоверяющий факт покупки, с отметкой о дате продажи с указанием названия предприятия на рынке, номера торгового места, наименование товара и его цены. Также в документе должны содержаться фамилия и инициалы продавца и его подпись ", - сообщил автор решения, депутат Киевсовета Александр Бродский.

Согласно новым правилам, на рынках запрещается продавать оружие, готовое армейское снаряжение, а также ткани, используемые для его производства, другие товары военного ассортимента, наркотические средства, топливо и газ, пиротехнику и взрывчатые средства и тому подобное.

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