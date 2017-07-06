В Нигере военные по ошибке расстреляли 14 мирных жителей

Армия Нигера убила 14 человек в селе Абадам, ошибочно приняв их за боевиков "Боко Харам". Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

"Четырнадцать человек погибли. Абадам находится в "красной зоне" и долгое время вход в нее был запрещен. Любой, кого там увидят, считается членом "Боко Харам", - пояснил генерал-секретарь региона Диффа Яхайя Годи.

Трагический инцидент произошел в среду возле озера Чад, во время военного патрулирования закрытой зоны. Безоружные гражданские оказались фермерами.

Яхайя Годи добавил, что непосредственно из Нигера были двое погибших, остальные - из соседней Нигерии, где "Боко Харам" базируется и откуда время от времени совершает атаки на Чад, Нигер и Камерун.

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Почему гражданские оказались в закрытой военной зоне, неизвестно. Очевидцы рассказали Reuters, что военные открыли огонь, когда фермеры закончили еду.

Инцидент произошел спустя три дня после того, как боевики "Боко Харам" убили девять человек и похитили несколько десятков на юге Нигера.