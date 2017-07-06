Лукашенко посетит Украину в конце июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко в конце июля совершит визит в Украину. Об этом сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт, передает БЕЛТА.
"Могу однозначно подтвердить, что он планируется в самое ближайшее время. Предполагается, что в конце июля", - сказала Наталья Эйсмонт.
Ранее в апреле Петр Порошенко пригласил Александра Лукашенко совершить нынешним летом официальный визит в Украину. По его словам, белорусской и украинской сторонам предстоит разработать повестку дня и подготовить необходимые документы, подписание которых будет способствовать расширению сотрудничества между государствами.