За полгода в пожарах погибли 934 человека

В Украине в пожарах с начала 2017 года погибли 934 человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"Ежедневно спасатели ГСЧС ликвидируют сотни пожаров по всей территории Украины, которые приводят не только к значительным материальным убыткам, но и, что самое главное - к гибели и травмированию граждан. Так, только за прошедшие сутки возникло 280 пожаров, в результате которых погибло 4 человека, а еще 6 - пострадали", - говорится в сообщении.

Основными причинами возникновения возгораний и гибели людей являются собственная халатность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности. В частности, курение в постели, перегрузки или неисправности электросети и бытовых приборов, а также оставленные без присмотра спички в местах, легкодоступных для детей почти всегда приводят к пожарам в помещениях.

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Статистика ГСЧС свидетельствует о том, что именно пожилые люди, а также многодетные семьи, и граждане, которые оказались в сложных жизненных условиях чаще всего становятся жертвами пожаров.

Напомним, 6 июля в Закарпатской области загорелся пригородный поезд сообщением Тересва - Королево.