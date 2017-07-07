Журналисты составили рейтинг самых богатых супергероев

Первый в списке оказался король Ваканды Т'Чалла (Черная Пантера)

К выходу в прокат в Гонконге нового фильма "Человек-паук: Возвращение домой" составлен рейтинг самых богатых героев комиксов. Финансовое состояние супергероев оценили журналисты издания South China Morning Post, передает 112 Украина.

Первое место в рейтинге досталось королю вымышленного африканского государства Ваканда Т'Чалле (Черная Пантера), в распоряжении которого имеется порядка $500 млрд. Огромное состояние супергерою, в частности, обеспечило владение единственным источником вибраниума — металла, который практически невозможно разрушить.

На втором месте оказался принц Атлантиды Нэмор (Подводник). Этот супергерой управляет мировыми океанами, и его состояние оценивается в $260 млрд. Тем не менее в действительности оно может оказаться гораздо больше за счет сокровищ и золота, хранящихся в затонувших кораблях.

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Тройку лидеров замыкает Блакагар Болтагон (Черный Гром), обладатель драгоценных Кристаллов Терригена. Общая стоимость его многочисленных активов оценивается в $250 млрд.

Четвертым в списке стал суперзлодей Виктор фон Дум (Доктор Дум) со $100 млрд. В вымышленной стране Латверии, откуда он родом, он владеет недвижимостью и другими активами.

За ним следует Тони Старк (Железный человек), владеющий $80 млрд. Состояние, которое он сумел приумножить, ему досталось от покойного отца.

Шестое место досталось одному из антагонистов Человека-паука Уилсону Фиску (Кингпин). Бизнесмен сколотил состояние в $40 млрд благодаря сделкам в области промышленности, технологий, биомедицины и недвижимости.

На седьмом месте расположился Брюс Уэйн (Бэтмен). Состояние борца с преступностью и владельца Wayne Enterprises оценивается в $7-11 млрд.

На восьмом месте оказалась Эмма Фрост из вселенной Людей Икс, известная также как Белая королева. Будучи членом одной из богатейших семей, она обладает $11 млрд.

Девятым стал Норман Озборн (Зеленый Гоблин), еще один противник Человека-паука. Будучи главой корпорации Oscorp, в его распоряжении имеется от $5 до $10 млрд.

Десятая строчка досталась Профессору Икс — лидеру Людей Икс Чарльзу Ксавьеру. Его состояние, доставшееся ему по наследству, оценивается в $3,5 млрд.

Последним в списке из 11 позиций стал Питер Паркер (Человек-паук). По оценкам редакции, его состояние оценивается в $2 млрд. Журналисты предсказывают, что в будущем оно только продолжит увеличиваться вместе с развитием его компании Parker Industries.