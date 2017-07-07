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АТО: погиб наш военный
Фото: Пресс-центр штаба АТО
Ситуация в Донбассе

АТО: погиб наш военный

Боевики провели 25 обстрелов

07.07.17 31
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Оперативная обстановка в районе проведения антитеррористической операции остается неспокойной. Подразделения российско-оккупационных войск не оставляют попыток спровоцировать украинских военных в нарушение достигнутых договоренностей о прекращении огня. По сравнению с двумя предыдущими днями, количество обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований увеличилось. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

За минувшие сутки подконтрольные России вооруженные банды 25 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины. Трижды обстреливая наши опорные пункты, противник применял минометы.

В результате боевых действий один военнослужащий ВС Украины погиб. Еще один украинский боец получил ранения.

Приморское направление. На этой части фронта боевики вчера провели больше всего обстрелов - 11. Из стрелкового оружия и гранатометов оккупанты били по опорным пунктам сил АТО в районе Широкино, Лебединского, Водяного, Гнутово, Павлополя, севернее - у Новотроицкого и Марьинки. Кроме того, вблизи Широкино бандиты открывали огонь из 82-мм минометов, а вечером недалеко от Павлополя применили запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм.

Донецкое направление. Здесь вчера было зафиксировано 8 вражеских вооруженных провокаций. Утром и днем ​​захватчики сконцентрировали огонь в северном пригороде временно оккупированного Донецка. Оттуда противник неоднократно открывал огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и время от времени - из вооружения БМП по оборонным укреплениям украинских армейцев в районе Авдеевки, Опытного, Песков и Невельского. Уже поздно вечером оккупанты провели плотный обстрел позиций сил АТО в районе Троицкого, что на границе Донецкой и Луганской областей. Там наемники применили минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных модификаций и крупнокалиберные пулеметы.

Луганское направление. На данном участке линии боевого соприкосновения вчера также было неспокойно. Шесть раз боевики обстреливали наши опорные пункты, но запрещенного оружия не применяли. Под огонь противника из гранатометов и других образцов пехотного вооружения вчера попали подразделения ВС Украины, которые держат оборону в районе Старого Айдара, Желтого, Станицы Луганской, Донца и Крымского.

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