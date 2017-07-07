АТО: погиб наш военный

Оперативная обстановка в районе проведения антитеррористической операции остается неспокойной. Подразделения российско-оккупационных войск не оставляют попыток спровоцировать украинских военных в нарушение достигнутых договоренностей о прекращении огня. По сравнению с двумя предыдущими днями, количество обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований увеличилось. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

За минувшие сутки подконтрольные России вооруженные банды 25 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины. Трижды обстреливая наши опорные пункты, противник применял минометы.

В результате боевых действий один военнослужащий ВС Украины погиб. Еще один украинский боец получил ранения.

Приморское направление. На этой части фронта боевики вчера провели больше всего обстрелов - 11. Из стрелкового оружия и гранатометов оккупанты били по опорным пунктам сил АТО в районе Широкино, Лебединского, Водяного, Гнутово, Павлополя, севернее - у Новотроицкого и Марьинки. Кроме того, вблизи Широкино бандиты открывали огонь из 82-мм минометов, а вечером недалеко от Павлополя применили запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм.

Донецкое направление. Здесь вчера было зафиксировано 8 вражеских вооруженных провокаций. Утром и днем ​​захватчики сконцентрировали огонь в северном пригороде временно оккупированного Донецка. Оттуда противник неоднократно открывал огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и время от времени - из вооружения БМП по оборонным укреплениям украинских армейцев в районе Авдеевки, Опытного, Песков и Невельского. Уже поздно вечером оккупанты провели плотный обстрел позиций сил АТО в районе Троицкого, что на границе Донецкой и Луганской областей. Там наемники применили минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных модификаций и крупнокалиберные пулеметы.

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Луганское направление. На данном участке линии боевого соприкосновения вчера также было неспокойно. Шесть раз боевики обстреливали наши опорные пункты, но запрещенного оружия не применяли. Под огонь противника из гранатометов и других образцов пехотного вооружения вчера попали подразделения ВС Украины, которые держат оборону в районе Старого Айдара, Желтого, Станицы Луганской, Донца и Крымского.