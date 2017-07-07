Сегодня вечером в центре Киева частично ограничат движение транспорта

Вечером 7 июля в центре Киева будет частично ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Это произойдет ориентировочно с 18:00 до 23:00 в связи с проведением марша активистов ВО "Свобода" ко дню рождения погибшего участника АТО Мирослава Мыслы.

Будет приостановлено или частично ограничено движения транспорта по улицам, по которым пролегает маршрут мероприятия, а именно: от Арсенальной площади – по ул. Грушевского – Крепостному переулку – ул. Институтской – ул. Крещатик (от Майдана Незалежности до Европейской площади) - Владимирскому спуску - ул. Сагайдачного - до Контрактовой площади.

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Кроме того, возможны временные изменения в работе автобусов № 24, № 62, № 114.