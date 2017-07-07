Украина хочет сотрудничать с Китаем в программе исследования Луны и Марса

Украина и Китай готовы обсуждать новые совместные проекты по выведению на орбиту украинских спутников, а также в рамках китайской программы исследования Луны и Марса. Об этом шла речь в ходе визита 1-5 июля делегации Государственного космического агентства Украины в КНР, передает пресс-служба ГКАУ.

Китайская сторона предложила рассмотреть возможность участия Украины в развитии информационного космического коридора "Один пояс, один путь", являющегося интегрированной спутниковой системой навигации, связи и дистанционного зондирования Земли, использование которой будет способствовать экономическому развитию стран – участниц проекта.

Кроме того, в рамках визита украинская делегация приняла участие в мероприятиях, посвященных пуску китайской ракеты-носителя "Великий поход-5", провела встречи с вице-президентом Китайской национальной космической администрации У Яньхуа, вице-президентом Китайской корпорации аэрокосмической науки Ян Баохуа и другими.

Во время встреч обсудили текущее состояние сотрудничества, отметив позитивную динамику развития совместных проектов, а также достигли договоренности о расширении перечня совместных проектов в рамках Программы украинско-китайского сотрудничества в области космоса на 2016-2020 годы.