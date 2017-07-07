В Мукачево запретили выступления передвижных цирков с животными

На сессии Мукачевского горсовета принято решение запретить выступления передвижных цирков с животными. Соответствующее решение принято 6 июля. Об этом сообщает Мукачевский горсовет.

С такими предложениями к городскому голове обращались общественные организации и активисты. Речь шла о запрете размещения и выступлений цирков, в программе которых есть выступления животных, с целью защиты от страданий и гибели животных вследствие жестокого обращения с ними.

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Таким образом, решением сессии горсовета на территории города Мукачево запрещено размещение передвижных и других мобильных цирков с животными, у которых отсутствуют разрешительные документы, или условия содержания животных не отвечают их биологическим, видовым и индивидуальным особенностям.