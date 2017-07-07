Каждая вторая фура на дорогах южных областей идет с перевесом, - Омелян

Бизнес не может одной рукой платить налоги, а другой - уничтожать дороги, на которые потом и направляются эти налоги

Крупнейшие экспортеры сельхозпродукции из Украины - Нибулон и Bunge обязаны установить жесткий весовой контроль грузовых автомобилей на въезде на территорию своих потовых терминалов.

Об этом в своем Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Неприятно был поражен ситуацией у въезда в Bunge. Перегорожена и уничтожена грузовиками автомобильная дорога. Как по мне, Bunge и Нибулон должны быть образцовыми, а не рассказывать, что "так делают все, поэтому и мы так делаем", - сообщил министр после визита в Николаевскую область.

По словам Омеляна, каждая вторая фура на дорогах южных областей идет с перевесом.

"Это не 100-150 тонн как раньше, но и 60-70 тонн ставят дороги юга на грань выживания. Я искренне уважаю бизнес, который является сердцем экономики, но не может бизнес одной рукой платить налоги, а другой - уничтожать дороги, на которые потом и направляются эти налоги", - пояснил Омелян.

Напомним, в Украине может появиться полноценный автобан.