У его дочери – 14 квартир в Киеве

У бывшего замглавы администрации президента времен Януковича Юрия Чмыря во время обысков нашли 1 миллион 180 тысяч долларов и 14 квартир в Киеве. Об этом сообщил в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

"В результате проверки информации СМИ о незаконном обогащении Ю. Чмыря – бывшего председателя Сумской ОГА и экс-заместителя Администрации президента Януковича следователи ГПУ обнаружили не только 14 киевских квартир у дочери экс-чиновника, но и значительные средства, не отраженные в е-декларации", - утверждается в заметке.

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Также Луценко сообщил, что во время обысков двух банковских ячеек Чмыря вместо задекларированных им $572 тыс. нашли $1 млн. 180 тыс.