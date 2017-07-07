Китайцы реконструируют дорогу Одесса – Николаев – Херсон

Госагентство автомобильных дорог Украины подписало меморандум о сотрудничестве с китайской компанией CRBC (China Road and Bridge Corporation) в вопросе реализации проекта реконструкции дороги М-14/Е-58 Одесса – Николаев – Херсон.
Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора.
Проект предусматривается ее расширение до четырех полос и создание объезда города Николаева.
Общая протяженность дороги составит около 200 км.
"Реконструированная дорога М-14/Е-58 сообщает крупнейшие порты Украины - Одессу, Николаев, Херсон, на долю которых приходится до 80% всех грузов страны", – отметил и.о. главы Укравтодора Славомир Новак.
По его словам, строительство этой дороги может стимулировать рост ВВП Украины на 1,5-2%.