Оттава подарит Киеву около 7 млн долларов

Правительство Канады передаст Украине 6,89 млн долларов в качестве помощи на воплощение ряда проектов в различных сферах.
Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, сообщает пресс-служба ведомства, на которую ссылаются мировые СМИ.
"Канада аплодирует воплощенным в Украине реформам и надеется, что эти новые проекты помогут решить безотлагательные вопросы безопасности и миротворческие потребности Украины, пока украинцы строят безопасное, стабильное и процветающее будущее", - сказала Фриланд.
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Деньги планируется направить на пять инициатив, в основном связанных с мониторингом соблюдения прав человека, решением конфликтов, информированием о минах, их обнаружением и обезвреживанием.
Напомним, беспошлинного импорта автомобилей из Канады в Украину с августа не будет.