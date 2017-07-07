В Киеве создадут центр помощи участникам АТО

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Предполагается, что центр будет предоставлять консультационные услуги участникам АТО и членам их семей, помогать во взаимодействии с органами власти, местного самоуправления, а также негосударственными организациями и волонтерами.

Центр будет состоять из трех отделов: информационно-консультативной работы, взаимодействия с органами власти и взаимодействия с общественными организациями.

Организация будет помогать участникам АТО в вопросах получения льгот, обеспечения социальных гарантий, лечения, адаптации и реабилитации, трудоустройстве, профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации и т. п.

Содержание городского центра помощи участникам АТО предусматривается за счет средств киевского бюджета. Предварительный объем финансирования на год составляет 3,5 млн грн.

Напомним, Порошенко наградил 159 военнослужащих.