Полторак заявил, что шесть батальонов ВС Украины обучаются по стандартам НАТО

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, выступая перед участниками международной конференции в Лондоне, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Мы значительно улучшили военно-полевую медицину и систему эвакуации, создали сеть военных госпиталей. Нам удалось организовать обучение шести батальонов ВС Украины по стандартам НАТО, создать Силы специальных операций, отработать соответствующие программы, усовершенствовать систему эффективной логистики, подготовки органов военного управления, частей и подразделений украинской армии ", - сказал он.

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По его словам, за период ведения военных действий численность Вооруженных сил Украины увеличилась с 146 тыс. до 250 тыс. человек.

"Мы четко понимаем, что необходимо продолжать проведение реформ. Для этого мы имеем соответствующие наработки, потенциал и международную поддержку", - отметил Полторак.

Напомним, Полторак считает угрозой для Украины российско-белорусские учения "Запад-2017".