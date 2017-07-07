Часть Луганской области осталась без электричества

Часть Луганской области осталась без электроснабжения в результате обстрела ТЭС в Счастье. Об этом говорится в сообщении Луганской областной военно-гражданской администрации в Facebook.

"Сегодня, 7 июля, боевики в который раз обстреляли Луганскую теплоэлектростанцию ​​в городе Счастье. После полуночи в результате вражеского обстрела Луганская ТЭС снова выведена из строя из-за аварийного отключения высоковольтной линии электроснабжения "Лисичанская 220 кВ". Работа станции не прекращалась, а два энергоблока снизили нагрузку с 200 МВт до 130 МВт", – говорится в сообщении.

В 02:15 без электроснабжения осталась вся территория Луганской области. Социальные объекты, больницы, перешли на резервные источники питания – генераторы. С 01:00 осуществлялось подключение от линий электропередачи 110 кВ суммарной мощностью около 100 МВт ("Бахмутский - Юбилейная" и "Куриловка - Сватово"). В течение ночи был обследован поврежденный участок линии электросети, к ремонту которого в 9:00 приступили рабочие НЭК "Укрэнерго".

В ГСЧС сообщили, что частично без электроснабжения остались города Северодонецк, Лисичанск, Новодружевск, Приволье, Сватово, Кременная и Рубежное (около 40 тыс. абонентов).