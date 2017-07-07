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Послы стран G7 призвали Раду принять пенсионную реформу до каникул

Послы стран G7 призвали Раду принять пенсионную реформу до каникул
Фото: Укринформ

Пенсионная реформа должна повысить справедливость, предсказуемость и устойчивость системы

07.07.17 39
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Послы стран "Большой семерки" решительно поддерживают предложенную правительством пенсионную реформу и призывают Верховную Раду Украины принять соответствующий законопроект на пленарном заседании на следующей неделе. Об этом говорится в заявлении послов G7 в поддержку пенсионной реформы в Украине, передает Укринформ.

Дипломаты заявили, что пенсионная реформа является одним из крупнейших вызовов для любого правительства, и отметили "политическое мужество и дальновидность", с которыми руководство Украины реализует давно назревшую реформу.

Как отмечается в заявлении, на сегодня пенсионеры составляют более четверти населения Украины, средний размер пенсий является чрезвычайно низким, при этом расходы на пенсии в Украине (11% ВВП) являются одними из самых высоких в Европе.

"Такое несоответствие свидетельствует о необходимости восстановить должный социальный договор между государством и его гражданами, а также быстро принять пенсионную реформу, которая повышает справедливость, предсказуемость и устойчивость системы. Мы считаем, что предложенная правительством пенсионная реформа, разработанная в тесном сотрудничестве с МВФ и Всемирным банком, соответствует этим целям", - акцентируется в заявлении.

Послы стран G7 отмечают, что законопроект предусматривает более прозрачную и более справедливую формулу начисления пенсий, которая теснее связывает пенсионные выплаты с пенсионными взносами и совершенствует соответствие пенсий. Кроме того, реформа устанавливает гибкий пенсионный возраст, привязанный к продолжительности официального стажа работы лица, а также стимулирует участие в системе. Предложенная реформа будет способствовать экономии бюджета путем усовершенствования учета и стабильности Пенсионного Фонда и государственного бюджета Украины в целом, считают дипломаты.

Сейчас ответственность всех избранных парламентариев заключается в том, чтобы обеспечить принятие и внедрение этой реформы, создавая лучшее будущее для нынешнего и будущих поколений, подытожили послы G7.

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