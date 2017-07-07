В Чернобыль продолжают проникать сталкеры, - Нацполиция

В МВД считают, что комплекс видеонаблюдения и оповещения поможет решить ряд этих и других вопросов

Одной из главных проблем в Чернобыльской зоне является нелегальное проникновение в зону отчуждения сталкеров.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, сообщает пресс-служба МВД.

"На сегодняшний день с начала года Нацполиция уже зафиксировала 144 нелегальных проникновения.

"Сталкеры подвергают опасности не только себя, но и других людей. Поскольку в зоне отчуждения есть отдельные районы, где зона радиационного загрязнения достаточно высокая. Мы должны обеспечить превентивные меры, чтобы исключить их проникновение и защитить людей", - отметил Яровой.

Он считает, что комплекс видеонаблюдения и оповещения, интегрированный в автоматизированные системы Нацполиции, поможет решить ряд этих и других вопросов.

Напомним, чернобыльцам вернули право получения помощи на оздоровление.