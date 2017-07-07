- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: АТО: погиб наш военный
Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 7 июля
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 пятницы, 7 июля
0
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+
Читайте также на focus.ua
- Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 39137
- Люди в чёрном. Что делают в Украине агенты российских спецслужб 7437
- Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 12127
- Минус семьсот. Почему Конституция Пилипа Орлика таковой не является 4729
- Исторические воды на киселе. Россия имеет такое же отношение к Руси, как Румыния к Риму 3376
- Революционер с кистью. Почему в Украине исчезли плохие художники и как люди становятся подонками 6816
- Правда и ничего кроме правды. О чём снимает Игорь Гайдай 1514
- В математике дважды два будет 4, а в медицине может быть 3 или 5, — хирург Борис Билынский 1953
- Земля перибаджаларов. 5 вещей, которые нужно сделать в Каппадокии 2636
- Увидеть и влюбиться. Почему безвиз стоит использовать для посещения не только европейских столиц 3923
- Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 9114 / 15428
- Евангелие от лукавого. Почему коммунисты — не люди 3430 / 4498
- ГПУ: Российский неонацист причастен к убийству 40 украинских бойцов в Донбассе 3216 / 4139
- Атака вируса Petya.A: предполагаемые хакеры сделали первое заявление 2869 / 3470
- Киев отказал в политическом убежище российскому оппозиционеру 2673 / 3012
- Сладкая старость. Что будет с теми, кто не успеет накопить пенсионный стаж 2094 / 2513
- Гей-оргию в доме секретаря кардинала Ватикана прервала полиция 1636 / 1880
- В Кремле определились со сценарием выдвижения Путина в президенты РФ 1583 / 1799
- Большому барьерному рифу уничтожение больше не грозит, – ЮНЕСКО 1553 / 1792
- В гостях у бывшего. Что происходит с резиденциями Януковича на четвёртый год после его бегства 1343 / 2193
- Евангелие от лукавого. Почему коммунисты — не люди 65 / 4498
- Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 58 / 15428
- ГПУ: Российский неонацист причастен к убийству 40 украинских бойцов в Донбассе 20 / 4139
- Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 12 / 12127
- Сладкая старость. Что будет с теми, кто не успеет накопить пенсионный стаж 10 / 2513
- В гостях у бывшего. Что происходит с резиденциями Януковича на четвёртый год после его бегства 8 / 2193
- Оккупационные силы РФ отрабатывают эвакуацию из Донецка 5 / 1316
- Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 4 / 39137
- Люди в чёрном. Что делают в Украине агенты российских спецслужб 3 / 7437
- Мы не распространяемся о нашей работе, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 3 / 1256
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе. Ukr.net — новости со всей Украины.