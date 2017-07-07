Siemens начала расследование поставок своих турбин в оккупированный Крым

Компания обещает не оказывать услуги по установке, сборке, наладке и гарантийному обслуживанию этого оборудования

Немецкий концерн Siemens обещает провести тщательное расследование факта возможной поставки произведенных им турбин в Крым, на который распространяются санкции Евросоюза, запрещающие поставку на полуостров энергетических технологий для европейских компаний. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании, передает УНИАН.

О том, что газовые турбины Siemens оказались в Крыму ранее сообщили Reuters три источника, знакомых с проектом.

Reuters не удалось установить, выполнена ли доставка оборудования с ведома или согласия Siemens. Но немецкая компания может оказаться под угрозой обвинения в нарушении санкционного режима и в том, что не приняла достаточные меры, чтобы ее оборудование не попало на территорию аннексированного Москвой Крыма.

Российская государственная компания "Технопромэкспорт", строящая станции в Крыму, сообщила, что купила для этих проектов газотурбинные установки на вторичном рынке и модернизировала их, но не назвала производителя и продавца.

"У нас нет убедительных доказательств об имевших место поставках наших турбин в Крым. Однако мы серьезно относимся к этим слухам и создали команду для расследования этого инцидента, которая тщательно изучит факты, – говорится в заявлении, размещенном на веб-сайте Siemens. – Если имело место изменение маршрута поставок недавно купленных турбин в Крым, это будет прямым нарушением контрактных обязательств. Siemens неоднократно предупреждал покупателя, что Siemens соблюдает все ограничения экспорта".

Компания предприняла все возможные юридические и предпримет все операционные меры, чтобы не допустить использование оборудования незаконным путем.

Siemens обещает не осуществлять поставки и не оказывать услуги по установке, сборке, наладке и гарантийном обслуживании этого оборудования.

Напомним, Россия строит в Крыму две электростанции общей мощностью 940 мегаватт за $1,3 миллиарда для надежного энергоснабжения, обещанного жителям Кремлем после аннексии территории.