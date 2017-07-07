Соглашение о присоединении Украины к энергосистеме Европы вступило в силу

В Украине вступило в силу соглашение об условиях присоединения к энергетической системе Европы ENTSO-E (европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии).
Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"Системные операторы, входящие в состав Региональной группы ENTSO-E Континентальная Европа подписали Соглашение об условиях будущего объединения энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой континентальной Европы в достаточном количестве для того, чтобы соглашение вступило в силу", - говорится в сообщении.
Для Укрэнерго, как отмечают в компании, это событие открывает путь к следующей фазе на пути интеграции Объединенной энергетической системы Украины в европейское объединение - практической реализации Каталога требований, безусловное выполнение которых необходимо для принятия решения об объединении энергосистем.
Напомним, Минск и Киев собрались разрабатывать энергетические кластеры.