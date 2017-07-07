В Египте смертник атаковал КПП, погибли 26 человек

По меньшей мере 26 египетских военных погибли в результате теракта на севере Египта. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Al Jazeera.
Машина с террористом-смертником врезалась в контрольно-пропускной пункт в районе Эль-Баррас города Рафах. После этого возникла перестрелка между египетскими военными и нападающими в масках.
По данным агентства AFP, в результате нападения боевиков погибли 26 египетских военных.
Среди погибших был высокопоставленный офицер спецназа. По меньшей мере 20 человек получили ранения в результате нападения, отмечает Al Jazeera.
Ни одна из террористических группировок пока не взяла ответственность за теракт.
В последние годы Египет борется с повстанцами на севере Синайского полуострова, связанными с "Исламским государством".