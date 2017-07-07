С обысками в Укргаздобычу пришли СБУ и ГПУ

Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура проводят обыски в офисе Укргаздобычи.

Об этом сообщил глава правления компании Олег Прохоренко на своей Facebook-странице.

"В УГД снова обыск и выемка документов. СБУ и ГПУ", - пишет он.

По его словам, обыски связаны с проведением работ по интенсификации скважин иностранными подрядчиками в лице румынской Tacrom и Белоруснефть, благодаря которым УГВ сумело нарастить добычу газа по итогам первого полугодия.

"Сегодня с обысками к УГД пришли СБУ и ГПУ как раз по этой теме - кому-то видимо не нравится, что мы с таким трудом привлекаем в Украину иностранные сервисные компании, создаем рынок нефтегазовых сервисных услуг, работаем честно и прозрачно (все эти контракты - результат жестких торгов на ПроЗорро), что увеличиваем добычу. […] Я, как дурак, езжу в Хьюстон, Калгари, рассказываю иностранным компаниям - приходите в Украину, работайте с нами, побеждайте на наших тендерах. А тут такое ...", - написал он.

Он также отмечает, что "время выбрано очень правильно, конечно".

"Премьер рассказывает в Лондоне о улучшении инвестклимата и приглашает инвесторов к Украине. В ближайшее время готовится встреча президентов Украины и Беларуси, одна из тем которой могло быть - сотрудничество УГД и Белоруснефти в сфере увеличения добычи газа. В Киев с визитом прилетает госсекретарь США", - пишет он.

Прохоренко также отметил, что компания сотрудничает с правоохранительными органами и предоставит необходимые документы, но действия СБУ и ГПУ отрицательно влияют на производительность работы предприятия.

"Эти люди живут в параллельной реальности? Чьим интересам они служат, когда делают такое? Мы конечно, все предоставим. Но кто ответит за потеряный газ, за потери производительности?", - пишет он.

Напомним, привлекательность Украины для инвесторов достигла максимума за 6 лет.