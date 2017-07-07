В Украину зашел очередной международный газовый трейдер

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выдала лицензию на право осуществлять хозяйственную деятельность по поставкам природного газа "МЕТ Украина" - дочерней компании международного газотрейдера MET Holding AG.
Соответствующие постановления комиссия приняла на очередном заседании, пишут СМИ.
Напомним, в начале июня НКРЭКУ выдала лицензию на право осуществлять хозяйственную деятельность по поставкам природного газа в Украине "Трафигура Юкрейн" - дочерней компании одного из крупнейших мировых трейдеров энергоресурсов Trafigura.
MET Holding AG – международная компания, специализирующаяся на оптовой торговле природным газом, нефтью, электроэнергией и сжиженным природным газом. Компания ведет свою деятельность в Хорватии, Австрии, Великобритании, Испании, Швейцарии, Венгрии и других странах. 40% акций компании принадлежат венгерскому нефтегазовому холдингу MOL.