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Главная » Страна » Нацполиция открыла дело против сайта "Миротворец"

Нацполиция открыла дело против сайта "Миротворец"

Нацполиция открыла дело против сайта "Миротворец"
Фото: УНИАН

Дело расследуется по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов"

07.07.17 51
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Следственное управление Главного управления Национальной полиции в городе Киеве по поручению столичной прокуратуры расследует уголовное производство по факту публикации на сайте "Миротворец" списков журналистов, которые якобы аккредитованы в самопровозглашенных республиках "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-служба полиции. 

Дело расследуется по ч. 1 ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

Сам ресурс "Миротворец", напомним, связывают с депутатом Верховной Рады от фракции "Народный фронт" и советником министра внутренних дел Антоном Геращенко.

Полиция просит представителей СМИ, чьи фамилии и контактные данные размещены на страницах вышеупомянутого сайта и которые вследствие этого получили или испытывают препятствование их законной профессиональной деятельности, обратиться в следственное управление ГУНП в Киеве для дачи показаний в качестве свидетелей по поводу указанных фактов.

Напомним, журналист Чаленко объявлен в розыск.

 

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