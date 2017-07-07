Нацполиция открыла дело против сайта "Миротворец"

Следственное управление Главного управления Национальной полиции в городе Киеве по поручению столичной прокуратуры расследует уголовное производство по факту публикации на сайте "Миротворец" списков журналистов, которые якобы аккредитованы в самопровозглашенных республиках "ДНР" и "ЛНР".
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Дело расследуется по ч. 1 ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.
Сам ресурс "Миротворец", напомним, связывают с депутатом Верховной Рады от фракции "Народный фронт" и советником министра внутренних дел Антоном Геращенко.
Полиция просит представителей СМИ, чьи фамилии и контактные данные размещены на страницах вышеупомянутого сайта и которые вследствие этого получили или испытывают препятствование их законной профессиональной деятельности, обратиться в следственное управление ГУНП в Киеве для дачи показаний в качестве свидетелей по поводу указанных фактов.
Напомним, журналист Чаленко объявлен в розыск.