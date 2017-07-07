Россия может развернуть скрытые пункты хранения оружия в Беларуси, - Генштаб

В этой стране также может остаться часть российских войск

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявляет, что Россия во время военных учений "Запад-2017" может развернуть скрытые пункты хранения оружия и военной техники и после их завершения оставить часть войск в Беларуси.

Об этом Муженко сообщил во время совместного заседания военно-научного совета ВСУ и Национальной академии наук Украины сегодня в Киеве, передает УНИАН.

"Отдельным средством наращивания боевого потенциала России на границах нашего государства, а также стран так называемой "буферной зоны" - это Польша и страны Балтии - можно расценивать проведение совместных российско-белорусских широкомасштабных тактических учений "Запад-2017", - заявил он.

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По информации Генштаба, численность российских войск для участия в учениях уже сейчас увеличена с задекларированных 3 до 5 тысяч. По его словам, российским командованием заказано 4126 вагонов для перевозки материальных средств и войск на территорию Беларуси для участия в этих учениях, что в три раза превышает потребность.

"Такое количество транспорта позволит осуществить перевозку гораздо большего количества войск. Так, например, объемы перевозок в 2015 году составили всего 125 вагонов, в 2016 году - всего 50 вагонов", - подчеркнул Муженко.

При этом, по его словам, существует высокая вероятность того, что в ходе учений будут развернуты пункты скрытого хранения вооружения, военной техники и материально-технических средств. Это позволит противнику существенно сократить сроки создания ударных группировок на западном и юго-западном стратегическом направлениях.

"Масштаб учений "Запад-2017" не ограничивается территорией одной Беларуси, в это время будет соответственно создание группировок также и на юго-западе РФ у юго-восточных границ Украины, речь идет о Ростовской и Воронежской областях", - сказал Муженко.

Напомним, совместные стратегические учения вооруженных сил РФ и Беларуси "Запад-2017" запланировано провести 14-20 сентября. По предварительным данным, в учениях примут участие до 13 тыс. военнослужащих. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины готовит меры на случай возникновения угроз безопасности стране во время российско-белорусских военных учений.

Полторак считает угрозой для Украины российско-белорусские учения "Запад-2017".