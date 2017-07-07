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Главная » Страна » В Киеве скоро отключат газ для 700 жилых домов

В Киеве скоро отключат газ для 700 жилых домов

В Киеве скоро отключат газ для 700 жилых домов
Фото: rtl.fr

Будут проводиться ремонтные работы

07.07.17 551
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В Киеве 10 июля будут временно отключены от газоснабжения 688 жилых домов в связи с проведением ремонтных работ на сетях.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Киевгаз".

"В связи с выполнением ремонтных работ будет временно ограничено газоснабжение жилых домов по адресам в соответствии с перечнем. Просьба 10 июля закрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить допуск работников ОАО "Киевгаз" (по их служебным пропускам) в газифицированные помещения для безаварийного и оперативного прекращения газоснабжения", - говорится в сообщении.

Ограничение газоснабжения коснется потребителей Подольского, Святошинского и Шевченковского районов города.

С перечнем домов можно ознакомиться здесь.

За дополнительной информацией киевляне могут обращаться по телефону 495-04-04.

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