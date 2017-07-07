Главной темой саммита Украина-ЕС будет прогресс реформ в нашей стране

Ключевыми темами саммита Украина-Евросоюз, который запланирован на 12-13 июля в Киеве, будут прогресс реформ в Украине, военный конфликт в Донбассе, реализация Минских соглашений, незаконная аннексия РФ Крыма и другие.
Данная информация обнародована на сайте Совета, на который ссылаются европейские СМИ.
На 19-й саммит Украина-Евросоюз прибудут президент Европейского Совета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Украину будет представлять президент Петр Порошенко.
Стороны также обсудят ряд тем региональной и международной ситуации.
"Со времени последнего саммита 24 ноября 2016 года Украина по-прежнему занимает важное место в повестке дня ЕС. Ожидается, что процесс, необходимый для полного применения Соглашения об ассоциации с ЕС завершится еще до начала встречи на высшем уровне", - говорится в сообщении.
Напомним, В Евросоюзе не видят прогресса в деятельности НАПК.