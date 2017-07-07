На границе с Украиной Россия создала три мотострелковые дивизии, - Генштаб

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявляет, что Россия уже сформировала три дивизии вблизи границ с Украиной: 3-я мотострелковая дивизия в Валуйках, 144-я мотострелковая дивизия под Смоленском и 150-я мотострелковая дивизия в Новочеркасске.

Об этом он сообщил во время совместного заседания военно-научного совета ВСУ и Национальной академии наук Украины сегодня в Киеве, передают СМИ.

"По нашим данным, а также, что подтверждается соответствующими заявлениями высшего российского военного руководства, уже сформированы три мотострелковые дивизии - это 3-я - Валуйки, пункт постоянной дислокации, 144-я - Смоленск, 150-я - Новочеркасск, мотострелковые дивизии", - заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В оккупированных Крыму и Донбассе орудуют 30 тысяч российских военных

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак назвал угрозой проведение российско-белорусских "Запад-2017" на границе с Украиной.