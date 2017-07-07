M.E.doc возобновил работу в Украине

Компания-разработчик бухгалтерского программного обеспечения "M.E.Doc" устранила проблему с программой и восстановлении работы сайта.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"M.E.Doc" возобновил работу сайта.
"Можно регистрировать налоговые накладные и подавать отчеты. Рекомендуемая версия к использованию - 10.01.188", - отмечается в сообщении.
Разработчик гарантирует, что обновленное программное обеспечение не содержит вирусов.
Напомним, разработчик создал обновление, которое "гарантированно исключает угрозы для пользователей", однако в ходе обыска полицией при участии СБУ 4 июля сервера компании были временно изъяты для анализа проникновения.
Ранее Государственная фискальная служба отказалась от использования бухгалтерского программного обеспечения M.E.Doc в связи с обвинениями департамента киберполиции Нацполиции в адрес ее разработчика об использовании этой программы в кибератаке.