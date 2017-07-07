Ситуацию в Украине обсудят на Совете Россия - НАТО 13 июля

В НАТО верят в так называемый двойной подход к России

Заседание Совета Россия - НАТО, на котором будет обсуждаться ситуация в Украине, состоится 13 июля.

Об этом в эксклюзивном интервью агентству УНИАН в Брюсселе сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Заседание Совета Россия - НАТО состоится на следующей неделе, 13 июля. Мы будем среди прочих вопросов говорить об Украине", - сказал он.

Генсек Альянса отметил, что в НАТО верят в так называемый двойной подход к России.

"Россия - наш самый большой сосед, мы не можем изолировать Россию. Поэтому мы верим в сдерживание, оборону и предусматриваемый подход, но в то же время в открытые каналы для политического диалога, так как в долгосрочной перспективе нам нужны более конструктивные отношения и сотрудничество с Россией", - сказал Столтенберг.

По его словам, политическое разрешение кризиса в Украине требует политического диалога с Россией.

Ранее Столтенберг заявлял, что в НАТО хотят получить от РФ информацию о предстоящих широкомасштабных учениях "Запад-2017".

Напомним, совместные стратегические учения вооруженных сил РФ и Беларуси "Запад-2017" запланировано провести 14-20 сентября. По предварительным данным, в учениях примут участие до 13 тыс. военнослужащих. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины готовит меры на случай возникновения угроз безопасности стране во время этих учений.