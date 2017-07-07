За 6 лет в ДТП погибли более 26 тысяч украинцев

В Украине - один из самых высоких в Европе уровень смертности и травматизма на дорогах

За последние шесть лет более 26 тысяч человек погибли и 210 тысяч получили травмы на дорогах Украины.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения со ссылкой на исследование общественной организации "Украинский центр европейской политики".

"В Украине один из самых высоких в Европе уровень смертности и травматизма в результате ДТП. В то же время организация безопасности дорожного движения остается на низком уровне", - подчеркивают в Минздраве.

По данным ведомства, только в прошлом году количество ДТП выросло на 5%, а количество пострадавших возросло более чем на 6% по сравнению с 2015 годом.

Почти половина погибших в прошлом году - пешеходы и велосипедисты.

В министерстве отметили, что в Украине нет статистики инцидентов, которые стали следствием нарушений в здоровье водителей.