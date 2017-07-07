В ОБСЕ признали наличие "русских гибридных сил" в Донбассе

Парламентская ассамблея ОБСЕ на сессии в Минске приняла резолюцию "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ", отдельные положения которой направлены на подтверждение территориальной целостности Украины. Об этом сообщает Радио Свобода.

В частности, в документе признается, что "определенные районы Донецкой и Луганской областей" находятся под контролем "русских гибридных сил".

Российская делегация выступила с протестом против проекта резолюции, предложив поправки, которые бы изъяли положение о "русско-гибридных войсках" в Донбассе. Так, представитель России Петр Толстой заявил, что в Донбассе нет русских войск, это внутренний конфликт Украины.

Депутат из Швеции, докладчик Маргарета Седерфельт, и представители Украины выступили против, а во время голосования российская делегация осталась в меньшинстве.

"Важно поддержать мир в Украине, остановить российскую агрессию и выполнить Минские договоренности", - заявила Седерфельт.

В принятой резолюции звучит также призыв к России "как государства, которое оккупирует" Крым, обеспечить беспрепятственное передвижение СММ ОБСЕ территорией полуострова, поддержку Минского меморандума по урегулированию ситуации в Донбассе.

В документе также призывают Россию "воздержаться от агрессивной практики и отменить решение о незаконной аннексии Автономной Республики Крым".

Напомним, ситуацию в Украине обсудят на Совете Россия - НАТО 13 июля