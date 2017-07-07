Гройсман: В 2018 году конференция по вопросам реформ в Украине пройдет в Дании

Такой формат общения позволяет обсуждать на высшем уровне итоги и перспективы изменений в стране

Следующая конференция по вопросам реформ в Украине пройдет в Дании в 2018 году. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на Facebook.

"Следующая конференция по поддержке реформ состоится в 2018 году в Дании", - заявил премьер.

По словам премьера, такой формат общения позволяет обсуждать на высшем уровне ход реформ в Украине.

"Хорошая новость: Лондонская конференция начитает традицию ежегодно обсуждать на высоком международном уровне итоги и перспективы украинских реформ, а также приоритеты их международной поддержки", - сообщил Гройсман.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Лондоне на конференции по вопросам реформ в Украине сообщил, что размер внешнего государственного долга Украины составляет 80% ВВП страны.