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Гройсман: В 2018 году конференция по вопросам реформ в Украине пройдет в Дании

Гройсман: В 2018 году конференция по вопросам реформ в Украине пройдет в Дании
Владимир Гройсман / Фото: Зеркало недели

Такой формат общения позволяет обсуждать на высшем уровне итоги и перспективы изменений в стране

07.07.17 19
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Следующая конференция по вопросам реформ в Украине пройдет в Дании в 2018 году. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на Facebook.

"Следующая конференция по поддержке реформ состоится в 2018 году в Дании", - заявил премьер.

По словам премьера, такой формат общения позволяет обсуждать на высшем уровне ход реформ в Украине.

"Хорошая новость: Лондонская конференция начитает традицию ежегодно обсуждать на высоком международном уровне итоги и перспективы украинских реформ, а также приоритеты их международной поддержки", - сообщил Гройсман.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Лондоне на конференции по вопросам реформ в Украине сообщил, что размер внешнего государственного долга Украины составляет 80% ВВП страны. 

 

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