7 июля в центре оккупированного боевиками Луганска прогремели два взрыва. Первый взрыв произошел около 15:30. Об этом пишут Новости Донбасса со ссылкой на сепаратистские СМИ.

В центре Луганска в районе площади Героев Великой Отечественной войны произошел взрыв... Взрыв прогремел недалеко от так называемого Дома правительства", - говорится в сообщении.

Сообщают о гибели женщины - капитана медицинской службы так называемой "народной милиции ЛНР", а также о пятерых пострадавших, в числе которых мирные граждане.

СМИ сепаратистов называют причиной взрыва террористический акт. Предполагают, что сработало "заложенное в урну возле продуктового магазина самодельное взрывное устройство, начиненное резаной арматурой".

Луганск



"был взрыв возле комендатуры, есть погибшие ... 2 пожарные, 2 уазика с Беркутами, 5 скорых в центр - 2 уже сторону областной" pic.twitter.com/W0McP1dCBZ — IgorGirkin (@GirkinGirkin) 7 июля 2017 г.

Второй взрыв произошел в 16:57. Об этом сообщают пользователи соцсетей. По данным российского пропагандистского ресурса Лайф, на воздух взлетел автомобиль.

Напомним, 25 июня в оккупированном Луганске был взорван автомобиль с российским офицером.