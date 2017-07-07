Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Порошенко назначил нового посла Украины при НАТО

Порошенко назначил нового посла Украины при НАТО

Порошенко назначил нового посла Украины при НАТО
Вадим Пристайко / Фото: 112 Украина

Представлять нашу страну в Североатлантическом альянсе будет Вадим Пристайко

07.07.17 408
000

Президент Петр Порошенко назначил первого заместителя главы МИД Вадима Пристайко главой миссии Украины при НАТО. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

"Назначить Пристайко Вадима Владимировича главой миссии Украины при НАТО", - говорится в документе.

Пристайко ранее работал заместителем директора департамента НАТО, заместителем руководителя миссии посольства Украины в США и чрезвычайным и полномочным послом Украины в Канаде.

С 2014 года и по сегодняшний день был заместителем министра иностранных дел Украины.

Напомним, 29 мая 2015 года президент Украины Петр Порошенко освободил Игоря Долгова от должности главы миссии при НАТО, которую он занимал с июня 2010 года, в связи с его назначением заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции.

С тех пор исполняющим обязанности главы миссии был Егор Божок.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Ситуацию в Украине обсудят на Совете Россия - НАТО 13 июляПорт назначения. Зачем Украине курс на вступление в НАТОПрезидент утвердил курс Украины на вступление в НАТО

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 39403
  2. Люди в чёрном. Что делают в Украине агенты российских спецслужб 7576
  3. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 12361
  4. Минус семьсот. Почему Конституция Пилипа Орлика таковой не является 4796
  5. Исторические воды на киселе. Россия имеет такое же отношение к Руси, как Румыния к Риму 3516
  6. Революционер с кистью. Почему в Украине исчезли плохие художники и как люди становятся подонками 6884
  7. Правда и ничего кроме правды. О чём снимает Игорь Гайдай 1540
  8. В математике дважды два будет 4, а в медицине может быть 3 или 5, — хирург Борис Билынский 1984
  9. Земля перибаджаларов. 5 вещей, которые нужно сделать в Каппадокии 2662
  10. Увидеть и влюбиться. Почему безвиз стоит использовать для посещения не только европейских столиц 3986
  1. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 10636 / 16369
  2. Евангелие от лукавого. Почему коммунисты — не люди 4182 / 4878
  3. ГПУ: Российский неонацист причастен к убийству 40 украинских бойцов в Донбассе 3737 / 4700
  4. Атака вируса Petya.A: предполагаемые хакеры сделали первое заявление 3171 / 3659
  5. Киев отказал в политическом убежище российскому оппозиционеру 2737 / 3016
  6. Сладкая старость. Что будет с теми, кто не успеет накопить пенсионный стаж 2318 / 2658
  7. В гостях у бывшего. Что происходит с резиденциями Януковича на четвёртый год после его бегства 2074 / 2527
  8. Гей-оргию в доме секретаря кардинала Ватикана прервала полиция 1691 / 1907
  9. В Кремле определились со сценарием выдвижения Путина в президенты РФ 1616 / 1822
  10. Большому барьерному рифу уничтожение больше не грозит, – ЮНЕСКО 1562 / 1796
  1. Евангелие от лукавого. Почему коммунисты — не люди 70 / 4878
  2. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 59 / 16369
  3. ГПУ: Российский неонацист причастен к убийству 40 украинских бойцов в Донбассе 20 / 4700
  4. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 15 / 12361
  5. Сладкая старость. Что будет с теми, кто не успеет накопить пенсионный стаж 13 / 2658
  6. В гостях у бывшего. Что происходит с резиденциями Януковича на четвёртый год после его бегства 9 / 2527
  7. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 8 / 39403
  8. За 6 лет в ДТП погибли более 26 тысяч украинцев 8 / 158
  9. Оккупационные силы РФ отрабатывают эвакуацию из Донецка 5 / 1334
  10. Украинцам хотят устанавливать интеллектуальные счетчики газа 4 / 3044
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.