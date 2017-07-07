НАПК определило должности с высоким коррупционным риском

В пятницу, 7 июля, Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило перечень должностей, которые связанны с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Сообщается, что проект решения согласовали без замечаний Министерство экономического развития и торговли и Фонд государственного имущества Украины.
Решение об утверждении НАПК направило на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.
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При формировании перечней были применены следующие критерии:
- исключение дублирования с должностями, которые предусматривают занятие ответственного или особо ответственного положения;
- наличие организационных, распорядительных или контрольных полномочий;
- возможность принятия управленческих решений;
- реализация контрольно-надзорных функций.
В частности, в перечне должностей с высоким уровнем коррупционных рисков на первом месте оказались глава Администрации президента и его заместители.
С полными списками можно ознакомиться по ссылкам (должности, связанные с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков).