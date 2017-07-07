"Киевгаз" предупреждает: под видом работников предприятия действуют мошенники

Злоумышленники одеты в спецодежду, похожую на униформу "Киевгаза" и предъявляют фальшивые удостоверения

Под видом работников "Киевгаза" неизвестные лица навязывают жителям города услуги по продаже газовых плит и сигнализаторов газа по ценам, которые в разы превышают рыночные.

Об этом предупреждают в Киевской городской госадминистрации со ссылкой на компанию "Киевгаз".

"Злоумышленники, одетые в спецодежду, похожую на униформу работников "Киевгаза", демонстрируют фальшивые удостоверения предприятия. Злоумышленники не имеют никаких правоустанавливающих документов на продажу техники (товарного чека, документов и гарантийных писем). Аферисты забирают деньги за предоставление услуг и не устанавливают оборудование", - отмечается в сообщении.

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Киевлян призывают быть бдительными и в случае возникновения каких-либо подозрений обращаться в контактный центр компании.