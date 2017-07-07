Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией предотвратила акцию провокационного характера возле консульства Польши в Киеве, заказанную российскими спецслужбами. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Правоохранители задержали 29 человек, которые за денежное вознаграждение в размере тысячи гривен каждому пытались совершить хулиганские действия у здания консульства Республики Польша", - говорится в сообщении.

По замыслу задержанного организатора акции, представители столичных спортивных клубов под видом молодежной организации должны были прибыть к зданию консульства и провести показательную акцию с разливом красной краски, а также повесить и поджечь на театрализованной виселице чучело.

"Действия должны были сопровождаться националистическими выкриками, поджогом пиротехники и имели целью разжигание межнациональной розни, направленной на обострение украинско-польских взаимоотношений, подрыв авторитета Украины на международной арене", - добавили в СБУ.

При осмотре автобуса и двух автомобилей, на которых прибыли задержанные, силовики изъяли один травматический и один газовый пистолеты, холодное оружие, провокационные транспаранты и флаги, пиротехнику (файеры) и макет виселицы.