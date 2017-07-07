В зоне АТО ранены четверо бойцов

С начала суток 7 июля боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВС Украины. Четверо бойцов сил АТО получили ранения и боевых травм. Об этом информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook

Приморское направление. На этом участке линии боевого соприкосновения пророссийские незаконные вооруженные формирования нарушали режим прекращения огня семь раз. В частности, еще до рассвета боевики обстреливали наши опорные пункты в районе Широкино из крупнокалиберных пулеметов, зенитных установок, вооружения БМП и осуществили один обстрел невысокой интенсивности из минометов калибра 82 мм. Также, применив БМП и стрелковое оружие, бандиты били по укреплениям украинских армейцев вблизи Лебединского. А из крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Красногоровки. Днем боевики вели огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам сил АТО у Новотроицкого. Там же они применили и 120-мм миномет.

Луганское направление. Здесь противник еще ночью из гранатометов и стрелкового оружия дважды обстрелял украинских воинов, которые держат оборону в районе Донца. А днем боевики били из стрелкового оружия по укреплениям ВСУ вблизи Крымского.

На донецком направлении случаев нарушения перемирия не зафиксировано.