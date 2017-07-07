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Главная » Страна » Нидерланды и Украина подписали соглашение о правовом сотрудничестве по катастрофе МН17
Нидерланды и Украина подписали соглашение о правовом сотрудничестве по катастрофе МН17
Сбитый MH17 / Фото: ibtimes.com

Нидерланды и Украина подписали соглашение о правовом сотрудничестве по катастрофе МН17

Документ вступит в силу после его ратификации парламентами двух стран

07.07.17 27
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Нидерланды и Украина в пятницу подписали двустороннее соглашение о правовом сотрудничестве по катастрофе малазийского лайнера МН17. Об этом сообщает Европейская правда.

Соответствующий документ подписали министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок и министр юстиции Украины Павел Петренко.

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Соглашение предусматривает, что судебное преследование будет осуществляться в отношении ответственных не только за гибель голландцев, но и всех 298 жертв. В катастрофе погибли представители 17 стран.

Соглашение также предусматривает возможность прослушивания Нидерландами показаний подозреваемых в причастности к катастрофе украинцев с помощью видеосвязи. Отмечается важность данного момента, поскольку Конституция Украины не позволяет экстрадицию граждан.

"Подписание этого соглашения является важным шагом в поисках истины, судебного преследования подозреваемых и успокоения родственников погибших. Мы благодарны Украине за сотрудничество и заключение этого соглашения", - сказал министр юстиции Нидерландов.

Соглашение вступит в силу после ратификации парламентами Украины и Нидерландов.

Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту.

Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским зенитно-ракетным комплексом "Бук", ввезенным в Украину из России.

Место пуска ракеты – поселок Первомайское, который находится под контролем пророссийских сепаратистов. В число подозреваемых, в соответствии с докладом, входят около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать "окончательной правдой", а выводы следователей назвали "предварительными".

Кроме того, группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала 5 июня на своем сайте исследование, которое подтверждает, что "Бук", которым был сбит самолет, является российским.

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