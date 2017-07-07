Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Аваков рассказал послу Италии об абсурдности обвинений против Маркива
Аваков рассказал послу Италии об абсурдности обвинений против Маркива
Фото: mvs.gov.ua

Аваков рассказал послу Италии об абсурдности обвинений против Маркива

Министр представил хронологию боевых действий, во время которых погиб итальянский журналист

07.07.17 203
000

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с послом Италии рассказали об абсурдности обвинений выдвинутых против задержанного в Италии заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения НГУ имени Кульчицкого Виталия Маркива. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Мининстр привел итальянской стороне хронологию военных событий тех дней, которые, по его мнению, подтверждают непричастность Виталия Маркива к убийству.

"Мы уважаем итальянское правосудие, но обвинения, выдвигаемые гвардейцу, - абсурдны. Мы готовы представить все имеющиеся доказательства его невиновности и уже обратились в Генеральную прокуратуру с соответствующим обращением. МВД не оставит нацгвардейца Виталия Маркива на произвол судьбы", - заверил Аваков.

Напомним, 30 июня 2017 года в Италии задержали заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения НГУ имени Кульчицкого старшего сержанта Виталия Маркива. Его подозревают в причастности к убийству итальянского фоторепортера гражданина Италии Андреа Рокелли и его российского партнера Андрея Миронова вблизи Славянска в мае 2014 года.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Страны Евросоюза отказались помочь Италии и открыть порты для мигрантовВ Италии полиция задержала более 100 мафиозиКиберполиция остановила новую масштабную атаку Petya.A, – Аваков

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 39403
  2. Люди в чёрном. Что делают в Украине агенты российских спецслужб 7576
  3. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 12361
  4. Минус семьсот. Почему Конституция Пилипа Орлика таковой не является 4796
  5. Исторические воды на киселе. Россия имеет такое же отношение к Руси, как Румыния к Риму 3516
  6. Революционер с кистью. Почему в Украине исчезли плохие художники и как люди становятся подонками 6884
  7. Правда и ничего кроме правды. О чём снимает Игорь Гайдай 1540
  8. В математике дважды два будет 4, а в медицине может быть 3 или 5, — хирург Борис Билынский 1984
  9. Земля перибаджаларов. 5 вещей, которые нужно сделать в Каппадокии 2662
  10. Увидеть и влюбиться. Почему безвиз стоит использовать для посещения не только европейских столиц 3986
  1. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 10636 / 16369
  2. Евангелие от лукавого. Почему коммунисты — не люди 4182 / 4878
  3. ГПУ: Российский неонацист причастен к убийству 40 украинских бойцов в Донбассе 3737 / 4700
  4. Атака вируса Petya.A: предполагаемые хакеры сделали первое заявление 3171 / 3659
  5. Киев отказал в политическом убежище российскому оппозиционеру 2737 / 3016
  6. Сладкая старость. Что будет с теми, кто не успеет накопить пенсионный стаж 2318 / 2658
  7. В гостях у бывшего. Что происходит с резиденциями Януковича на четвёртый год после его бегства 2074 / 2527
  8. Гей-оргию в доме секретаря кардинала Ватикана прервала полиция 1691 / 1907
  9. В Кремле определились со сценарием выдвижения Путина в президенты РФ 1616 / 1822
  10. Большому барьерному рифу уничтожение больше не грозит, – ЮНЕСКО 1562 / 1796
  1. Евангелие от лукавого. Почему коммунисты — не люди 70 / 4878
  2. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 59 / 16369
  3. ГПУ: Российский неонацист причастен к убийству 40 украинских бойцов в Донбассе 20 / 4700
  4. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 15 / 12361
  5. Сладкая старость. Что будет с теми, кто не успеет накопить пенсионный стаж 13 / 2658
  6. В гостях у бывшего. Что происходит с резиденциями Януковича на четвёртый год после его бегства 9 / 2527
  7. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 8 / 39403
  8. За 6 лет в ДТП погибли более 26 тысяч украинцев 8 / 158
  9. Оккупационные силы РФ отрабатывают эвакуацию из Донецка 5 / 1334
  10. Украинцам хотят устанавливать интеллектуальные счетчики газа 4 / 3044
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.