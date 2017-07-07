Аваков рассказал послу Италии об абсурдности обвинений против Маркива

Министр представил хронологию боевых действий, во время которых погиб итальянский журналист

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с послом Италии рассказали об абсурдности обвинений выдвинутых против задержанного в Италии заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения НГУ имени Кульчицкого Виталия Маркива. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Мининстр привел итальянской стороне хронологию военных событий тех дней, которые, по его мнению, подтверждают непричастность Виталия Маркива к убийству.

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"Мы уважаем итальянское правосудие, но обвинения, выдвигаемые гвардейцу, - абсурдны. Мы готовы представить все имеющиеся доказательства его невиновности и уже обратились в Генеральную прокуратуру с соответствующим обращением. МВД не оставит нацгвардейца Виталия Маркива на произвол судьбы", - заверил Аваков.

Напомним, 30 июня 2017 года в Италии задержали заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения НГУ имени Кульчицкого старшего сержанта Виталия Маркива. Его подозревают в причастности к убийству итальянского фоторепортера гражданина Италии Андреа Рокелли и его российского партнера Андрея Миронова вблизи Славянска в мае 2014 года.