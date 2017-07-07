Правоохранители задержали еще одного участника беспорядков 9 мая в Днипре

Задержанный в течение двух месяцев находился в розыске

В Синельниковском районе Днепропетровской области задержали еще одного участника столкновений 9 мая в Днипре. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Днепропетровской области.

Задержанный в течение двух месяцев находился в розыске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Днипре суд запретил Союз советских офицеров

"Указанному лицу инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294 и ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки и хулиганство). Прокуратура будет обращаться с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что на сегодня установлена причастность к массовым беспорядкам 16 человек, которым сообщили о подозрении. По делу проведено 38 обысков, допрошено более 130 свидетелей.

Напомним, в Днипре в стычках во время мероприятий ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне пострадали 14 человек, среди них - 6 полицейских и 8 участников акций. В отделения полиции были доставлены 15 человек.