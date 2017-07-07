СЦКК: Взрывы в Луганске могут быть началом серии терактов против мирного населения

Взрывы в оккупированном Луганске, которые произошли сегодня, 7 июля 2017 года, могут быть началом серии терактов против мирного населения. Об этом заявляет украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) на странице штаба АТО в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК предостерегает, что взрывы в Луганске 7-го июля, возможно, только начало серии подобных терактов против мирного населения со стороны НВФ. Следующие могут произойти в течение ближайших дней. Не исключено, за этим последует активизация действий НВФ ОРЛО и ОРДО, которая в дальнейшем может привести к существенному обострению ситуации на Востоке Украины", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК напомнила, что еще 25-го июня предупреждала, что боевики могут прибегнуть к серьезным провокациям и даже террористическим актам в населенных пунктах на Луганском направлении, направленным против мирного местного населения с целью компрометации и обвинения в этом Вооруженных Сил Украины.

По данным СЦКК в результате сегодняшних взрывов в Луганске погиб и один и были ранены шесть человек.

Напомним, 7 июля в центре оккупированного боевиками Луганска с разницей в полтора часа прогремели два взрыва. В первом случае, взрывное устройство было заложено в урну для мусора, в другом взрывчатка сработала в автомобиле.