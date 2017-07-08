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Ситуация в Донбассе

АТО: боевики стреляли по Пескам из танков

АТО: боевики стреляли по Пескам из танков
Танки боевиков вблизи Мариуполя / Фото: ukrainianwall.com

Всего противник нарушал перемирие 22 раза

08.07.17 144
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За прошедшие сутки боевики 22 раза обстреляли позиции ВС Украины. В том числе, семь раз захватчики применяли минометы различных калибров и один раз били из танковых орудий.

В результате боевых действий двое украинских воинов вчера получили ранения. Еще двое военнослужащих ВС Украины получили боевые травмы. Об этом информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Приморское направление. На этой части фронта вчера было зафиксировано наибольшее количество вражеских вооруженных провокаций – 14. В частности, из минометов незаконные вооруженные формирования обстреливали оборонительные укрепления украинских армейцев в районе Широкино, Водяного и Новотроицкого. Применяя стрелковое оружие, гранатометы, иногда вооружение БМП и зенитные установки, противник нарушал режим прекращения огня также вблизи Лебединского, Гнутово, Павлополя и Красногоровки.

Донецкое направление. Около 20:00 бандиты обстреляли наши позиции в южном пригороде Авдеевки из 82-мм минометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Несколько позже оккупанты из танков, минометов калибра 120 мм и легкого пехотного вооружения в течение часа вели огонь по защитникам поселка Пески. И уже к концу суток противник совершил еще один обстрел опорного пункта сил АТО в районе Авдеевки из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Всего на этом направлении насчитывалось 3 вражеских обстрела.

Луганское направление. На данном участке линии боевого соприкосновения захватчики вчера 5 раз открывали огонь по оборонным укреплениям ВС Украины. Трижды в течение минувших суток под огонь противника из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попадали украинские воины, которые держат оборону в районе н.п. Донец. Также из стрелкового оружия боевики обстреливали наши позиции вблизи Станицы Луганской и Крымского.

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