Около Майорска в зоне АТО подорвались двое гражданских

7 июля около КППВВ "Майорск" на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое мирных жителей. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Вчера около 18:30 неподалеку КПВВ "Майорск" в районе н.п. Жованка, пренебрегая правилами безопасности, вышли на обочину дороги и подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое гражданских лиц", - говорится в сообщении.

В результате взрыва мужчина 1979 года рождения погиб на месте. Женщина 1981 года рождения с тяжелыми минно-взрывными травмами была доставлена в больницу.

Обстоятельства и причины этой трагедии выясняются.

Напомним, 7 июля в центре оккупированного боевиками Луганска с разницей в полтора часа прогремели два взрыва. В первом случае, взрывное устройство было заложено в урну для мусора, в другом взрывчатка сработала в автомобиле.