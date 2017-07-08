Меркель, Макрон и Путин подчеркнули важность соблюдения перемирия в Донбассе

Лидеры Германии, Франции и России обсудили ситуацию в Украине

Лидеры Германии, Франции и России на сегодняшней встрече на полях саммита "Большой двадцатки" подчеркнули важность прекращения огня в Донбассе, согласованного в рамках Минских договоренностей. Об этом сообщил представитель немецкого правительства по результатам переговоров, передает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

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Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе рабочего завтрака Путина, Меркель и Макрона "обсуждалась ситуация в Украине и пути ее урегулирования".

С российской стороны во встрече приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и заместитель руководителя Администрации президента – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, 7 июля президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин договорились создать канал связи для урегулирования конфликта в Украине на основе Минских соглашений.