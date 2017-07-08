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Главная » Страна » В Мукачево обстреляли из гранатомета автомагазин

В Мукачево обстреляли из гранатомета автомагазин

В Мукачево обстреляли из гранатомета автомагазин
Фото: mukachevo.net

Снаряд, к счастью, не взорвался

08.07.17 325
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В Мукачево ночью неизвестные обстреляли из ручного противотанкового гранатомета автомагазин  "Мотолюкс", расположенный возле местного рынка "ГИД". Об этом сообщает местное  издание PMG.ua.

"Сегодня около 3:20 ночи в милицию поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов, расположенных по улице Томаша Масарика (Матросова) в городе Мукачево, раздавались выстрелы", - сообщили изданию в полиции.

Полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили возле помещения магазина предмет, похожий на гранату. К счастью, взрывное устройство не сдетонировало и взрыв не произошел.

По данному факту внесены данные в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по статье 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Издание отмечает, что ранее, в апреле этого года в этот магазин бросили гранату, однако, она также не сработала.

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