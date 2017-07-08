Чиновники на Одесчине разворовали 1 млн грн соцпомощи для малообеспеченных семей

В Одесской области правоохранители разоблачили преступную группу, которая присвоила более 1 млн грн социальной помощи, которая предназначалась для малообеспеченных семей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

"Для получения социальной помощи малообеспеченным семьям подозреваемые предлагали лицам, которые зарегистрированы и проживают на территории района, предоставить свои персональные данные для оформления материальной помощи. Следует отметить, что законных оснований для получения соцпомощи эти граждане не имели", - говорится в сообщении.

После получения государственной помощи льготники отдавали половину организатору преступной группировки. В течение нескольких лет необоснованно были оформлены социальные выплаты 17 лицам.

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Сейчас трем членам преступной группы объявили подозрения в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенным в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Среди них бывший начальник управления, действующий начальник отдела и главный специалист.