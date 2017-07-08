В результате взрыва в жилом доме в Голосеевском районе Киеве пострадали по меньшей мере трое человек. Об этом сообщает пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик в Facebook.

"Ситуация в Голосеевском районе: предварительно - взрыв бытового газа в жилом доме. Обрушилось перекрытие между этажами, двух человек госпитализировали с телесными повреждениями. На месте работают все спасательные службы, следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Спасатели проводят эвакуацию и разбирают завалы", - написала она.

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Позже Блищик сообщила, что в результате взрыва одна женщина погибла, и еще шесть человек получили ранения.

"Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. К сожалению, от полученных телесных повреждений скончалась женщина, еще шестеро – травмированы", - сообщила спикер столичной полиции